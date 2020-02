Sony y Facebook no asistirán a la GDC 2020 a causa del coronavirus

Parece que el Mobile World Congress 2020 de Barcelona no va a ser el único gran evento comercial que se verá afectado por la actual epidemia del coronavirus y las consecuentes asistencias canceladas por parte de grandes compañías. Y es que si hace unos días Sony anunciaba que no asistiría al PAX East a causa de un posible riesgo de contagio del virus, ahora la misma compañía ha anunciado que no acudirá a otro de los grandes eventos del año: la GDC 2020.