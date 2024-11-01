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Song of Time de The Legend of Zelda a la guitarra clásica

Song of Time de The Legend of Zelda a la guitarra clásica  

El guitarrista Lucas Brar realiza una versión extendida de Song of Time del videojuego The Legend of Zelda Ocarine of Time.

| etiquetas: guitarra clásica , song of time , the legend of zelda , lucas brar
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1 comentarios
6 1 0 K 81 cultura
#1 cKr1
Koji Kondo con OoT creó una obra maestra, no solo para el juego en sí, sino para la música en general.

Dejo aquí otra de un guitarrista español, que es ESPECTACULAR, en este caso de Gerudo Valley: youtu.be/CPUKGFVrQvE?si=IMZCoHC9fBP3W0dg
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menéame