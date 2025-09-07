La sonda europea JUICE sobrevuela Venus tras resolver un fallo de comunicaciones con la Tierra

La sonda europea JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) fue lanzada el 14 de abril de 2023 con el objetivo de estudiar Júpiter y sus lunas heladas, con especial énfasis en Ganímedes. Sin embargo, no llegará al gigante joviano hasta julio de 2031. El motivo es que el cohete lanzador, un Ariane 5, no tenía potencia suficiente para enviar a una sonda tan pesada como JUICE directamente hasta Júpiter, por lo que, como la mayoría de sondas espaciales que se dirigen al Sistema Solar exterior, JUICE deberá sobrevolar varios planetas.