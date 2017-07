¿Son "voluntarias" las vacaciones?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha levantado un gran revuelo al declarar que este verano tampoco se irá de vacaciones porque no son "una obligación" sino una "opción voluntaria" y que no se le ocurre un sitio mejor para estar que "trabajando en la Puerta del Sol", donde se encuentra la sede del gobierno regional. Aunque ella no queda bajo el paraguas del Estatuto de los Trabajadores al ser un cargo público, su afirmación genérica de que las vacaciones son "voluntarias" no encuentra sustento alguno en está norma.