Sobre si quienes programan indentando con espacios ganan más dinero que los que usan tabuladores

En la guerra santa de los «espacios vs. tabuladores» no debería haber ningún ganador – al menos «económicamente». Sin embargo el año pasado un análisis de David Robison afirmó que quienes programan indentando su código con espacios ganaban más dinero de promedio que quienes usaban tabuladores – sin que estuviera muy claro el porqué. El caso es que tras analizar miles de datos Robinson vio que la diferencia no era muy grande: un 41,8% prefería los espacios frente a un 40,7 por ciento os tabuladores, usando un 17,5% ambos indistintamente.