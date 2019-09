Sobre la decencia. La Nueve

El otro día escuchaba un programa en la radio en el que de pasada, ya que el programa no trataba directamente el tema, comentaban algo relacionado con "La Nueve"

Aunque en algún momento puede que hubiera oído algo que tuviera relación, no tenía una idea clara de lo que era "La Nueve" ni lo que representaba. Recomendaron un libro en el que hablaban de ello y siguieron con el tema programado. Cuando terminó el programa, realicé varias búsquedas en internet; por un lado del libro y por otro imágenes, en esta segunda aparecieron fotos antiguas en blanco y negro de grupos de personas uniformadas, soldados republicanos, y mezcladas entre ellas unas actuales en color en las que aparecían Felipe de Borbón y la Sra. Ortiz, una persona representando a Francia y una placa conmemorativa.

Me resultó extraño, hay ocasiones en que los buscadores mezclan cosas sin mucho sentido con lo que se les ha solicitado, la mezcla me chirriaba, ¿Qué hacen personajes de la monarquía junto a una placa de agradecimiento a unos soldados republicanos, que representan todo lo contrario? Esa incongruencia es la que me movió a escribir este artículo.

Homenaje a la nueve (EFE)

En la placa mencionan a los combatientes de "La Nueve"

"La mayoría de los hombres que componían La Nueve tenían menos de veinte años cuando en 1936 cogieron las armas por primera vez para defender la República española. Ninguno sabía entonces que quienes sobrevivieran ya no las abandonarían hasta ocho años después, y que en la noche del 24 de agosto de 1944 serían los primeros en liberar París con la compañía de la Segunda División Blindada del general Leclerc."

Sobre el Borbón (Lo llevan en los genes):

Qué decir del Borbón, una "estirpe" que llegó de rebote a este país, y que en el tiempo que ha estado se ha constatado que les gustan mucho las mujeres, sin importarles que sean de otros, que cuando hay problemas salen corriendo por pasadizos secretos llevándose todo lo que pueden, y cuando vuelven lo hacen con una mano delante y otra detrás, y gracias al beneplácito de un dictador toman relevancia, en poco tiempo lucen cuentas soleadas en paraísos fiscales.

El trabajo es negocio y las actividades también, últimamente cuando alguien dice que todo lo hacen por el bien de España y de los españoles, tuerzo el gesto y me pregunto cuánto beneficio sacan de ello.

Felipe VI ha firmado recientemente la concesión de un Ducado de Franco, por lo que se supone que no condena ni trata de reparar el daño causado por el dictador, ¿Qué hacía entonces descubriendo una placa conmemorativa a soldados republicanos?

La Sra. Ortiz:

"Letizia Ortiz era una firme defensora de la república. No creía en la monarquía, es más, para ella debía eliminarse por completo. Y no solo ella pensaba así, su padre y algunos familiares, la mayoría, también apoyaban esta idea.

Pero todo cambio cuando Letizia se convirtió en el capricho de Felipe. Él se había enamorado de su sabiduría e inteligencia y ella de lo buena persona que es (o de su posición, que todo es posible). Desde entonces, hemos visto como Letizia no ha vuelto a pronunciar nada al respecto sobre la república, es algo que está terminantemente prohibido.

Parece ser que Letizia ha preferido escoger la cartera antes que los ideales, como muchos otros a lo largo de la historia."

Es impresionante lo que aumenta el patrimonio de algunas, ¿Actividad o negocio?

¿Quién fija la agenda de la casa real?

Parece que las actividades oficiales están marcadas por el gobierno

¿Quién estaba en el gobierno en esa época?

El presidente era Mariano Rajoy, también conocido como (M. Rajoy) perteneciente al partido corrupto, un partido que en más de 40 años no ha sido capaz ni una sola vez de condenar el régimen fascista que mantuvo en el poder a un dictador que se alzó contra un gobierno democrático elegido por el pueblo en elecciones libres. Son los herederos del franquismo, no son los únicos. Me pregunto si el termino "decencia" encaja en toda esta trama.

Aunque tarde, Francia rinde homenajes, aunque faltan algunos:

Emmanuel Macron rinde homenaje a los africanos que lucharon por Francia. De lo que ocurrió antes con los combatientes chadianos que les ayudaron a conquistar los países africanos y las luchas entre las dos facciones del ejercito francés, aún no se han pronunciado.

Recientemente se ha cumplido el setenta y cinco aniversario de la liberación de Paris, en un diario digital leo el siguiente titular:

"Paris rinde homenaje a los soldados españoles de La Nueve" Me pregunto si es tan complicado incluir en el titular que esos soldados eran republicanos españoles.

En esta ocasión han mandado como representante institucional a la ministra de Justicia.

Por respeto a los integrantes de "La Nueve" sería bueno que de una vez por todas la indecencia deje paso a la decencia.

