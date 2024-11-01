edición general
Singapur incorpora los C-130H españoles para renovar su flota aérea

Singapur incorpora C-130H Hercules ex españoles para renovar su flota táctica y reemplazar los veteranos KC-130B tras casi seis décadas de servicio

elgranpilaf
En qué quedamos, son españoles o ex-españoles?
josde
#3 El ejercito de España ya los ha retirado y los vende, lo fabrica Lockheed, en EEUU
taSanás
Joder, renovar con aviones de los 70 xD suena a bromi.

Sísí, ya sé… ya sé
kumo
#1 Siguen prestando servicio en todo el mundo con sus iteracciones actuales. No está jodido, no lo cambies xD
