Sin máscaras, sin distanciamiento: Las escuelas en Dinamarca desafían a COVID-19 - con éxito hasta ahora [ENG]

Dinamarca tiene una población de solo 5,8 millones, que está dispersa y no concentrada en las grandes ciudades de la misma manera que en Canadá. Dinamarca ha tenido casi 20.000 casos en total con alrededor de 600 muertes, mientras que Canadá ha tenido más de 135.000 casos y alrededor de 9.000 muertes. Los estudiantes daneses deben higienizar sus manos cada vez que entran en la escuela y las notas no deben mezclarse entre sí. Pero no hay una máscara a la vista.