Sin dinero y sin hijos: los porqués de la generación del vientre vacío

Por una cuestión laboral y económica. He tenido contratos temporales, cuando lo tuve indefinido me despidieron. A menudo el salario que cobraba me daba para mantenerme sólo a mí. Compartía piso hasta hace poco y, ahora que vivo sola, mi piso es muy pequeño. Es una cuestión de responsabilidad, de no llevar a cabo una maternidad imprevista, de querer tener una serie de seguridades y garantías. ¿Si no las tengo yo, cómo se las voy a dar a un hijo?