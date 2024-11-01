Sin contrato no hay café: Decenas de tiendas de Starbucks en EEUU se ven afectadas por una nueva huelga de empleados

Más de mil trabajadores de Starbucks iniciaron este jueves una huelga en 65 tiendas en Estados Unidos por una serie de negociaciones laborales con la compañía estancadas desde principios de año. La medida se concentra en ciudades como Nueva York, Filadelfia, Chicago, Columbus y Anaheim. El sindicato Starbucks Workers United (SWU) había adelantado la semana pasada que avanzaría con esta acción de carácter indefinido luego de que un 92% de sus miembros votara a favor de ella.