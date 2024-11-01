Simpatía por la industria musical #300: Kiko Veneno  

Kiko Veneno es el Ilustre invitado a esta entrega número 300 de Simpatía por la industria musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música todo lo que se habla, que nació para mirar a la industria de la música desde dentro, desde sus engranajes, sus contradicciones y sus oficios. En emisión directa desde el Estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en Subterfuge Radio. Para celebrarlo, Kiko Veneno, una figura esencial para entender la música popular en España desde la libertad y la lucidez.