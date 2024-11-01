Simpatía por la industria musical #300: Kiko Veneno  

edición general
Kiko Veneno es el Ilustre invitado a esta entrega número 300 de Simpatía por la industria musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música todo lo que se habla, que nació para mirar a la industria de la música desde dentro, desde sus engranajes, sus contradicciones y sus oficios. En emisión directa desde el Estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en Subterfuge Radio. Para celebrarlo, Kiko Veneno, una figura esencial para entender la música popular en España desde la libertad y la lucidez.

Sr.No #2 Sr.No
En estos lares, mucha simpatía por "la industria musical" no encontrarás. Entre la caza de brujas de la SGAE en su momento, a los imbéciles que han sido los directores / cabezas de cártel, a obligar a pagar el impuesto revolucionario sobre almacenamiento obviando que desde Bruselas se declaró ilegal, aquí no tienen amigos.

Si se mueren de hambre que den conciertos para quien les aguante.
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Me siento tan feliz porque ella se ha enamorado de mi...
(Kiko Veneno como la criatura de Frankenstein en La bola de cristal)
