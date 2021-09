Silvia Caballol, la mujer por la que monseñor Novell ha colgado la mitra

Silvia Caballol y nació en Suria en 1983. Tiene, por lo tanto, 38 años; 14 menos que monseñor Novell, que ya ha cumplido los 52 Caballol es psicóloga o, dicho con sus propias palabras, “licenciada con honres en Psicología Clínica en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también realicé el postgrado en Psicología de la Salud. He realizado cursos en sexología, técnicas anti estrés, yoga, cursos sobre religión católica e islámica...siempre me ha gustado, y se me ha dado bien, aprender” “Soy una lectora empedernida de novela romántica y eróti