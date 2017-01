Siete cosas sobre la Gürtel que Mariano Rajoy tal vez no sepa

El PP pidió la nulidad del caso Gürtel hace tres meses y el presidente de este partido, hasta este jueves, dice que no se enteró. "Ahí me ha sorprendido usted, no estaba al tanto", respondió Marino Rajoy en una entrevista en Onda Cero donde no se sabe qué es peor: que realmente no supiese nada de lo que ha hecho su partido para tapar el caso Gürtel o que mienta con tanta tranquilidad. Ya que Mariano Rajoy no se entera, o no quiere recordar, aquí van siete cosas más sobre la Gürtel que el presidente del PP debería conocer.