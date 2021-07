Shônen Manga: Ranma 1/2 [CAT]

Ranma 1/2 es una de las series más estimadas por todos nosotros. Aunque las editoriales de cómics y las emisoras de televisión lo saben, no hemos tenido el camino demasiado fácil para disfrutar de esta obra que, si bien en mi opinión (y en la de muchos más) no es mejor que Maison Ikkoku, sí que es la obra por la que es más conocida Rumiko Takahashi [...] Esta afición comenzó con Dragon Ball, pero si no hubiera descubierto Ranma 1/2 se hubiera quedado en las aventuras de Son Goku.