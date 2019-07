Sexo anal: ¿Cómo perderle el miedo si eres primeriza?

Se refiere a la introducción del pene en el ano de una persona. En algunas ocasiones puede ser doloroso si no estás relajada o no usas un lubricante debido a que el ano no produce su propia lubricación como lo hace la vagina. No importa qué tan sexualmente aventurera seas, es normal sentir un poco de miedo ante la idea de que tu chico toque tu puerta trasera y te borre el cerito.