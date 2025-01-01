El sevillano Miguel Santos se proclama campeón de España de ajedrez en Mengíbar

El gran maestro sevillano Miguel Santos se proclamó en la noche de este viernes campeón de España de ajedrez en la modalidad relámpago, en una competición disputada en Mengíbar (Jaén) con 237 jugadores inscritos y al sumar 9,5 de 11 posibles. Santos completó un torneo excelente al ganar 9 partidas, hacer tablas en una y perder otra contra el argentino Faustino Oro, una de las sensaciones del ajedrez internacional pese a contar con sólo 11 años.
| etiquetas: ajedrez , miguel santos , torneo , blitz
-Hace un enroque sin ton ni son, de cualquier manera y cuando quiere.
-Te dice que el caballo NO puede saltar a traves de piezas contrarias.
-La salida a la marinera (2 peones a la vez) es valida.
-El ahogado es mate.
-La captura al paso no existe. Es un troleo que quieres hacerle a tu oponente.
Por ultimo, ya hay una palabra para decir pieza de ajedrez: Trebejo.
Ni puta idea de que existía esa norma. Y se introdujo en el siglo XV.
es.m.wikipedia.org/wiki/Captura_al_paso
Menéame enseña, menéame entretiene
De hecho fue en pandemia, cuando la gente volvio a tomar la aficion de jugar al ajedrez, y cuando la gente jugaba contra la maquina, la maquina hacia capturas al paso, que es una jugada completamente legal. La gente le parecia raro, incluso pensaban que era un bug informatico. Y mira tu por donde, mucha gente descubrio esa norma. Cuando yo la explicaba la gente no se lo creia.
