El sevillano Miguel Santos se proclama campeón de España de ajedrez en Mengíbar

El gran maestro sevillano Miguel Santos se proclamó en la noche de este viernes campeón de España de ajedrez en la modalidad relámpago, en una competición disputada en Mengíbar (Jaén) con 237 jugadores inscritos y al sumar 9,5 de 11 posibles. Santos completó un torneo excelente al ganar 9 partidas, hacer tablas en una y perder otra contra el argentino Faustino Oro, una de las sensaciones del ajedrez internacional pese a contar con sólo 11 años.