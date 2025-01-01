edición general
El sevillano Miguel Santos se proclama campeón de España de ajedrez en Mengíbar

El gran maestro sevillano Miguel Santos se proclamó en la noche de este viernes campeón de España de ajedrez en la modalidad relámpago, en una competición disputada en Mengíbar (Jaén) con 237 jugadores inscritos y al sumar 9,5 de 11 posibles. Santos completó un torneo excelente al ganar 9 partidas, hacer tablas en una y perder otra contra el argentino Faustino Oro, una de las sensaciones del ajedrez internacional pese a contar con sólo 11 años.

Doisneau #1 Doisneau *
Mencionar tambien que la murciana Rebeca Jiménez se proclamo campeona de la seccion femenina, enhorabuena a ambos :hug:
4 K 60
#2 Leon_Bocanegra *
#1 he entrado a la noticia después de leer que una murciana había ganado el título y ... Bah, es cartagenera.
Reportado por bulo. :troll:
2 K 36
Torrezzno #4 Torrezzno *
Buena Miguelito. Tataranieto de Unamuno como curiosidad
1 K 30
#3 oscarcr80
A quien no le suena lo siguiente? Estas jugando al ajedrez y a bote pronto tu oponente:

-Hace un enroque sin ton ni son, de cualquier manera y cuando quiere.
-Te dice que el caballo NO puede saltar a traves de piezas contrarias.
-La salida a la marinera (2 peones a la vez) es valida.
-El ahogado es mate.
-La captura al paso no existe. Es un troleo que quieres hacerle a tu oponente.


Por ultimo, ya hay una palabra para decir pieza de ajedrez: Trebejo.
1 K 24
mis_cojones_33 #5 mis_cojones_33 *
#3 ostias, acabo de mirar que era eso de captura al paso, porque no tenía ni idea y resulta que si. Bajo ciertas condiciones un peón puede capturar otro "al paso".

Ni puta idea de que existía esa norma. Y se introdujo en el siglo XV.

es.m.wikipedia.org/wiki/Captura_al_paso

Menéame enseña, menéame entretiene xD
1 K 24
#6 oscarcr80
#5 yo la sabia desde hace bastante tiempo.

De hecho fue en pandemia, cuando la gente volvio a tomar la aficion de jugar al ajedrez, y cuando la gente jugaba contra la maquina, la maquina hacia capturas al paso, que es una jugada completamente legal. La gente le parecia raro, incluso pensaban que era un bug informatico. Y mira tu por donde, mucha gente descubrio esa norma. Cuando yo la explicaba la gente no se lo creia.

Aqui el gran Leontxo: www.youtube.com/watch?v=e-mF1-OXpSg
1 K 24

