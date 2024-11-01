edición general
Setenta Balcones y ninguna flor – Pampeando y Tangueando

Setenta balcones hay en esta casa, setenta balcones y ninguna flor. ¿A sus habitantes, Señor, qué les pasa? ¿Odian el perfume, odian el color? La piedra desnuda de tristeza agobia, ¡Dan una tristeza los negros balcones! ¿No hay en esta casa una niña novia? ¿No hay algún poeta bobo de ilusiones? ¿Ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia de jardín? ¿En la piedra blanca trepar los rosales, en los hierros negros abrirse un jazmín? Si no aman las plantas no amarán el ave, no sabrán de música, de rimas, de amor.

powernergia
Airbnb.
Pacofrutos
#2 Ahí le has dado.
Pacofrutos
"Setenta balcones y ninguna flor" es un famoso poema de Baldomero Fernández Moreno que fue musicalizado y convertido en una canción de tango. La letra habla de la tristeza y la desolación que se sienten al ver un edificio con setenta balcones pero sin ninguna flor, y se especula que la inspiración del poema fue un edificio en Buenos Aires, en la avenida Rivadavia 5896 o en la esquina de Corrientes y Pueyrredón.
Voidnull
h t t p s: / / s u n o .com/s/juUlbnOSOjaCdQw3
