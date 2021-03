Las series turcas: un fenómeno televisivo devorador del 'prime time'

En Antena 3, pionera en apostar por dramas turcos, han logrado adjudicarse cuatro noches seguidas de ‘prime time’: 'Mi hija' (2,5 millones de espectadores, de media), los domingos y 'Mujer' (2,3 millones) los lunes, martes y miércoles. Y en Telecinco, que no está registrando tan buenos resultados como su principal rival, 'Love is in the air' (unos 1,5 millones) se emite martes y miércoles, seguida de 'Mi hogar, mi destino'.En Antena 3, pionera en apostar por dramas turcos, han logrado adjudicarse cuatro noches seguidas de ‘prime time’