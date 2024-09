Publicado hace 1 hora por karakol a eldiario.es

Si algo nos ha enseñado la autoayuda es que no sabemos hacer nada. Hablamos mal inglés (porque se enseña mal), decidimos en el peor momento cuándo vendemos nuestras acciones en bolsa, nuestras criptomonedas o nuestros NFT –¿a quién no le pasa?–. No hacemos los burpees suficientes, hacemos mal las sentadillas y el press militar en el gimnasio, no contamos bien los macronutrientes que comemos y, por supuesto, tampoco sabemos ligar. En especial los hombres. Las mujeres no necesitan ayuda para ligar. Todo el mundo lo sabe.