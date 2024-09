¿Por qué empezamos a pensar en la Navidad en septiembre?

Publicado hace 54 minutos por Elnuberu a nationalgeographic.com.es

El efecto “It’s coming” creado involuntariamente por Mariah Carey es cíclico. Una vez pasado el Día de Todos los Santos en España, o el Día de los Muertos en México, los servidores del motor de búsqueda más utilizado del mundo comienzan a notificar una tendencia. En esas fechas se puede observar un claro repunte en las búsquedas de la canción “All I want for Christmas is you”, que se vuelve omnipresente hasta Navidad. Pero desde mucho antes, desde septiembre, la gente ya teclea “Navidad”