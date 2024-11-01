Sephora y Benefit, investigadas en Italia por promocionar cosmética para adultos entre menores

La Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado en Italia ha abierto una investigación contra Sephora y Benefit Cosmetics (LVMH) por posibles prácticas comerciales desleales relacionadas con la promoción de productos cosméticos entre menores. El foco está en el uso de estrategias de marketing consideradas “particularmente insidiosas”, que habrían incentivado el consumo de tratamientos diseñados para adultos -incluidos productos antiaging- en niños incluso menores de 10 años.