Sentencia: "El testimonio de Rajoy no es verosímil para rebatir la contundente prueba de la caja B"

El voto mayoritario de la sentencia de la caja B del Partido Popular reseña que: "Lo han negado otros testigos comparecientes: Srs. Arenas, Álvarez Cascos, García Escudero, Rajoy, etc..." Debido a que tenían intereses personales en que no les salpicase social o penalmente el caso, el tribunal "pone en cuestión la credibilidad de estos testigos, cuyo testimonio no aparece como suficientemente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la caja B del partido".