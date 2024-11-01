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O señorito da Reboraina: unha vida trepidante [GAL]

O señorito da Reboraina: unha vida trepidante [GAL]

Vida do fidalgo retratado por Ramón Otero Pedrayo na súa novela O señorito da Reboraina (1960)

| etiquetas: galicia , otero pedrayo , historia contemporánea , españa
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