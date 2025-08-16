Una semana sin Policía Local en Poio por la falta de agentes: hay 4 de un total de 13

El delegado sindical alerta de que el servicio «está totalmente colapsado» y lleva «cerrado» desde el lunes y hasta este domingo, situación de la que culpan a la nula gestión del gobierno local. A juicio del gobierno local «la Policía Local de Poio es de las mejor equipadas de toda Galicia» y se sorprende de que «hablen de acumulación de trabajo cuando realizan tres paradas diarias para tomar café, alguna de ellas que superan la hora de duración. Podrían ser más productivos si redujeran estos descansos al tiempo que le corresponde por convenio