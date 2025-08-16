Una semana sin Policía Local en Poio por la falta de agentes: hay 4 de un total de 13

El delegado sindical alerta de que el servicio «está totalmente colapsado» y lleva «cerrado» desde el lunes y hasta este domingo, situación de la que culpan a la nula gestión del gobierno local. A juicio del gobierno local «la Policía Local de Poio es de las mejor equipadas de toda Galicia» y se sorprende de que «hablen de acumulación de trabajo cuando realizan tres paradas diarias para tomar café, alguna de ellas que superan la hora de duración. Podrían ser más productivos si redujeran estos descansos al tiempo que le corresponde por convenio
EDIT: Metes la pata y editas el mensaje. Menudo pájaro. debes de ser como los protagonistas de la noticia.
De todas Maneras ya he rectificado, lo pone al final del artículo.
Por cierto, Métete los insultitos donde tengas hueco
Se echa de menos una autoridad supramunicipal que audite y sanciones estos casos.
Y esas bajas especiales como la que cuenta la noticia… baja, vacaciones,baja…