Una semana sin Policía Local en Poio por la falta de agentes: hay 4 de un total de 13

El delegado sindical alerta de que el servicio «está totalmente colapsado» y lleva «cerrado» desde el lunes y hasta este domingo, situación de la que culpan a la nula gestión del gobierno local. A juicio del gobierno local «la Policía Local de Poio es de las mejor equipadas de toda Galicia» y se sorprende de que «hablen de acumulación de trabajo cuando realizan tres paradas diarias para tomar café, alguna de ellas que superan la hora de duración. Podrían ser más productivos si redujeran estos descansos al tiempo que le corresponde por convenio

8 comentarios
«El gobierno local de Poio replicaba poco después a las críticas del representante de los agentes y decía que «hay seis policías de baja, alguno de larga duración pero otros con un patrón que llama la atención, ya que desde que empezó el verano, casualmente, están alternando bajas y vacaciones, dándose de alta justo el día antes de irse de vacaciones y cogiendo de nuevo la baja justo a su regreso», por lo que espera que «muchas de estas bajas no sea un intento deliberado para boicotear el servicio»»
#_06 Tú no preguntabas el por qué, intoxicador, y el por qué lo explica también la noticia. Y de insultos nada, calificativos a un tipo de tu calaña que viene aquí a hacerle el lío a la gente para defender a delincuentes.
En el primer párrafo, intoxicador de la madera: «El delegado sindical de CSIF en el cuerpo, David Vázquez, denunció este sábado que «en la actualidad la plantilla de la Policía Local tiene en su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) 13 agentes», pero solo hay cuatro disponibles»

EDIT: Metes la pata y editas el mensaje. Menudo pájaro. debes de ser como los protagonistas de la noticia.
#5 te das cuenta que ahí no dice el porqué , no?

De todas Maneras ya he rectificado, lo pone al final del artículo.

Por cierto, Métete los insultitos donde tengas hueco
La profesión con más sinvergüenzas.
El dinero público no es de nadie y los policías municipales en muchos pueblos son una mafia.

Se echa de menos una autoridad supramunicipal que audite y sanciones estos casos.
El día que saquen estadísticas de baja de algunos funcionarios vs sector privado va ser de risa.
Y esas bajas especiales como la que cuenta la noticia… baja, vacaciones,baja…
En la cena familiar, van a escuchar al alcalde, concejal o similar.
