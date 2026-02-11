edición general
2 meneos
24 clics

Seis muertes entre asesinatos y suicidios: la policía investiga un misterioso caso apodado el ‘Twin Peaks’ búlgaro

“Se trata de un crimen sin precedentes en Bulgaria”, asegura el jefe de policía acerca de un suceso ocurrido en los montes Balcanes.

| etiquetas: crimen , twin peaks , bulgaria , misterio , balcanes
1 1 0 K 14 actualidad
1 comentarios
1 1 0 K 14 actualidad
woody_alien #1 woody_alien
¿Quién mato a Kalina Poklonnik?
0 K 12

menéame