Según el Barómetro de laSexta, El PP ganaría unas elecciones generales con el 33,5% de los votos y superaría al PSOE por seis puntos

El PP ganaría las elecciones generales con un 33,5% de los votos y superaría al PSOE en seis puntos si se celebrasen ahora. Así lo revela el barómetro de laSexta, elaborado a partir de los datos de Invymark. De conseguir estos resultados, el PP mantendría un porcentaje de votos muy similar al que obtuvo en las elecciones de julio de 2023, donde consiguió un 33%. Sin embargo, el PSOE sí que sufriría una importante caída, pasando del 31,7% de 2023 a un 27,4%, cuatro puntos porcentuales menos.