Según el Barómetro de laSexta, El PP ganaría unas elecciones generales con el 33,5% de los votos y superaría al PSOE por seis puntos

El PP ganaría las elecciones generales con un 33,5% de los votos y superaría al PSOE en seis puntos si se celebrasen ahora. Así lo revela el barómetro de laSexta, elaborado a partir de los datos de Invymark. De conseguir estos resultados, el PP mantendría un porcentaje de votos muy similar al que obtuvo en las elecciones de julio de 2023, donde consiguió un 33%. Sin embargo, el PSOE sí que sufriría una importante caída, pasando del 31,7% de 2023 a un 27,4%, cuatro puntos porcentuales menos.

CerdoJusticiero
Si el PP tuviera un candidato que no pareciera retrasado mental sacaría mayoría absoluta...

Bueno, o tal vez no. Tal vez sus votantes de toda la vida sospecharían que pasa algo raro y se quedarían en casa esperando a un corrupto con menos CI.
johel
#1 Presentando de candidato a una piedra con ojos sacan mayoria absoluta, el pp es el unico partido que sube en las encuestas cuando su presidente cierra la boca.
obmultimedia
#1 Ya había uno con mejor CI y Ayuso se lo cargó.
angelitoMagno
Un 33% consiguió el PP en 2023. Menudo lastre Feijoo, no consigue que el PP despegue de ninguna de las maneras.
Blackat
LA sexta ya esta intentando cambiar de socio
