Secretario matando serpientes  

La ave secretaria, también conocida como secretario o serpentario, son aves de presa capaces de matar de un solo zapatazo a serpientes venenosas. Estas aves karatecas son nativas de África, cazan serpientes y son capaces de asestar patadas de hasta 20kg de peso. Es como si un humano pateara con una fuerza de media tonelada de peso. Son únicas en su género y no existe subespecie. Si te topas con ellas, no las hagas enojar. (01:01)
