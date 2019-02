¿Por qué Seat usa la geografía española para dar nombre a sus coches?

Desde que comenzase su andadura en el 82, Seat no ha dejado de innovar en materia de motor. Tanto es así que la marca española es una de las involucradas, junto a Telefónica, en el desarrollo del modelo conectado con 5G: un ambicioso proyecto que supone el primer paso hacia la conducción cooperativa y autónoma. Sin embargo, aunque la compañía no deja de dar pasos hacia el futuro, hay un elemento diferenciador (y tradicional) que no cambia en ninguno de sus modelos: los nombres españoles que se les da una vez salen de la fábrica.