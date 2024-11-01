El SAS abonará 228.000 euros a un paciente de Huelva al que se le operó de un cáncer que no tenía

El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, centro del Servicio Andaluz de Salud (SAS), abonará 228.096,45 euros a un paciente al que se le diagnosticó un cáncer de próstata inexistente al examinar una muestra que no era suya, de modo que se sometió a una operación quirúrgica innecesaria que le ha dejado secuelas. El Consejo Consultivo de Andalucía, haya dictaminado favorablemente la propuesta de resolución estimatoria parcial realizada por el SAS a la reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración, formulada por el paciente, qu
| etiquetas: sas , indemnización , cáncer , operación , huelva