El SAS abonará 228.000 euros a un paciente de Huelva al que se le operó de un cáncer que no tenía

El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, centro del Servicio Andaluz de Salud (SAS), abonará 228.096,45 euros a un paciente al que se le diagnosticó un cáncer de próstata inexistente al examinar una muestra que no era suya, de modo que se sometió a una operación quirúrgica innecesaria que le ha dejado secuelas. El Consejo Consultivo de Andalucía, haya dictaminado favorablemente la propuesta de resolución estimatoria parcial realizada por el SAS a la reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración, formulada por el paciente, qu

2 comentarios
toma ya! esto SÍ que es medicina preventiva (por si acaso, aclaración: NO, los laboratorios que hacen las pruebas de las muestras de la sanidad pública en Andalucía NO están privatizados, ya son así de malos, imaginaos cuando les dé por privatizarlos progresivamente, poco a poco, para que la gente se dé menos cuenta; inútiles los hay en todos lados, pero en el sistema público de "aprobadores" que no son evaluados periódicamente más todavía, además, quien cometió el error no va a…   » ver todo el comentario
gran gestion la de los ladrones del partido podrido
