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La sarna, la varicela y las enfermedades infecciosas se extienden por una Gaza aún muy lejos de la paz

La sarna, la varicela y las enfermedades infecciosas se extienden por una Gaza aún muy lejos de la paz

Un análisis de Médicos sin Fronteras (MSF) de la situación de 201 mujeres en las unidades de cuidados intensivos neonatales de los hospitales Al-Nasser y Al-Helou, en Khan Younis y la ciudad de Gaza, entre junio de 2025 y enero de 2026 ha constatado que más de la mitad de las mujeres padecían desnutrición durante su embarazo, y una de cada cuatro seguían en esa condición después de parir. El reporte, publicado el 7 de mayo, habla de una situación de desnutrición creada “artificialmente” debido al “bloqueo sistemático a la ayuda humanitaria.

| etiquetas: la sarna , varicela , enfermedades infecciosas , gaza
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