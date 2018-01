¿Un saqueo? No, eso es el mercado, amigo y otras perlas de Rato en el Congreso

Rato ha dejado más de una 'perla' a la oposición, a la que ha recriminado su actitud:“Yo no soy un político delincuente,no se lo puedo consentir”,“Si usted me acusa de un delito coja la puerta y vaya a los tribunales;unas remuneraciones no legales(tarjetas 'blacks') que yo sostengo que son legales”,"Los accionistas de Bankia han perdido 100.000 millones de euros en valoración de sus acciones más 70.000 millones en ampliaciones de capital”“¿Y eso lo consideramos un saqueo? No,eso es el mercado,amigo”,“Es verdad que me han detenido en mi casa,..