Sanidad privada

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#1
laruladelnorte
Una imagen vale más que mil palabras...
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#2
Popsandbangs
Le dices en el mismo hilo que lo ponga en estilo viñeta de periódico y listo para publicar en canal red o incluso el diario.
De mordacidad está al nivel
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#3
tierramar
xornalgalicia.com/reportaxes-a-fondo/pp-culpable-el-legado-de-corrupci
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#4
FunFrock
Ahora si que si que cuando gobierne el PP, van a cobrarnos por ir a la sanidad, estoy segurisimo. tras 30 años, ahora es la vez q va a ocurrir.
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#5
CarlesM86
Lo de ahora está de pm: lleno de legados sanitarios, hijos de esos mismos políticos y empresarios que votan a favor del copago y los recortes de personal, que llenan sus bolsillos de dinero público a costa de congelar salarios (moderar masa salarial lo llaman como objetivo) al resto de personal. Preciosa broma dicotómica se ha convertido la lucha social en este país de que si no defendemos a esta élite, nos vendrá una peor. ¡Sorpresa! Son la misma.
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