Sancionado el gijonés que se jactó de llevar droga escondida en su mascarilla

El joven, que en el vídeo colgado en las redes aconsejaba esconder la droga en la mascarilla porque nadie iba a mirar ahí, llamó el sábado al 091 para decir que el vídeo era una "vacilada" y que su intención no era retar a la policía sino hacer algo gracioso pero que se le había ido de las manos. Como a la policía no le consta haberle parado ni tiene certeza de que lo que llevaba era droga no ha sido detenido, pero sí propuesto para sanción por falta grave ya que se encontraba fuera de casa sin justificación pese al estado de alarma.