Sánchez exige a la UE "valentía" para adoptar medidas urgentes en vivienda o la crisis será "un motor del euroescepticismo"

"Se acabó el tiempo de las palabras. Necesitamos medidas urgentes". Dijo tras advertir de que si no se actúa, Europa corre el riesgo de convertirse en un refugio sin hogares, y enfatizó que mientras se siga sin garantizar este derecho, las viviendas se desviarán cada vez más para alimentar la especulación o para usos secundarios, como el alquiler turístico. Subraya asimismo el problema de que la vivienda se considere cada vez más un activo financiero en lugar de un bien social.

