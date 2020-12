Sánchez deja en manos de Casa Real el posible regreso del Rey emérito y recuerda que ahora no tiene causas abiertas El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes que es la Casa Real y no el poder ejecutivo quien tiene que responder a la cuestión de si el Rey emérito Juan Carlos I va a volver a España esta Navidad o no. En todo caso, Sánchez ha recordado que el Rey emérito no tiene ahora mismo causas pendientes con la justicia, y que además él mismo, cuando abandonó el país, ya se comprometió a volver a España...