¿Los samuráis usaban escudos?

Cuando pensamos en el típico caballero medieval, el legionario romano, los vikingos o los espartanos, es fácil imaginarlos portando un escudo. Pero, ¿que pasa con los samuráis? El imaginario popular los dota de su característica katana para abrirse paso en grandes batallas y escaramuzas pero el escudo no es común en esta imagen que tenemos del guerrero japonés. ¿Existían pero no eran comunes o es que no usaron escudos en toda su historia? Aqui daremos una respuesta a esta pregunta.