Salvini insiste en que Italia no firmará un acuerdo migratorio con Alemania hasta que Berlín ceda ante las demandas

El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Matteo Salvini, ha asegurado este jueves que Roma no está aún preparada para firmar un acuerdo migratorio con las autoridades alemanas. "No firmaré nada mientras Alemania se haga la sorda y no atienda todas nuestras demandas", ha indicado el líder de la Liga al periódico austríaco Die Presse en una entrevista publicada este viernes.