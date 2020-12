Salamanca recuerda al hostelero vallisoletano que se ha suicidado dentro de su propio bar

Los hosteleros salmantinos han guardado este jueves un minuto de silencio en memoria de Raúl Aparicio, el vallisoletano que se suicidó este martes en el interior de su establecimiento ubicado en el barrio de la Rondilla. “El martes se suicidó un compañero de Valladolid dentro de su propio bar. No es el primero, pero esperamos que sea el último. Estuvo con nosotros en las manifestaciones en Valladolid. No sabemos qué decir ni qué hacer, pero tenemos claro que no nos van a callar”, aseguró Pedro San Ricardo durante la protesta...