Sádaba: "Dicen que el virus les cogió por sorpresa, pero una cosa es el virus y otra son los presupuestos "

¿Ha salido a aplaudir? No. Mira, aplaudir los sanitarios me parece muy bien porque lo dan todo, pero si saliera a aplaudir podría parecer que doy por buena la situación, y no puedo aplaudir una gestión de la clase política que no apruebo. Dicen que el virus les cogió por sorpresa. Sí, pero una cosa es el virus y otra es como tenemos los presupuestos de la sanidad pública, y esto es anterior al virus. La salud es el primero de los derechos fundamentales. Camus decía que el primero es curar. Primero es el inmediato, dar de comer a la gente.