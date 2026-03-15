El Sacerdote Jaime Mercant se pronuncia sobre el aquelarre liberal en Madrid

El sacerdote, profesor, doctor en Estudios Tomísticos, doctor en Derecho y Ciencias sociales, licenciado en Sagrada Teología, Jaime Mercant Simó se ha pronunciado sobre el acto ayer en Madrid de la ultraderecha, el Madrid Economic Forum.

En un post en su redes sociales califica el acto como "aquelarre". El sacerdote no se queda ahí, sino que llama al presidente argentino "Javier Mileikowski".

En su post señala "Éste es un mensaje dirigido a Javier Mileikowsky, pero también a la caterva de borregos que participaron en el infame «aquelarre» del «Madrid Economic Forum» y lo vitorearon delirantemente:

El liberalismo y el libertarismo no sólo son pecado, sino también enfermedades mentales."

En este post se puede ver la posición de la iglesia al respecto del avance de los liberales y ultras, que no se han pronunciado demasiado ante el avance de estas posiciones reaccionarias en el mundo.

¿Qué os parece la posición de la iglesia? Fuente