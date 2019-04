¿Qué sabemos sobre la prestación de orfandad mínima de 600€ para hijos de víctimas de violencia de género?

Nos estáis preguntando mucho por la comparación de la pensión que percibe un hijo cuya madre ha sido asesinada por violencia de género y la de un hijo cuyo padre ha sido asesinado por su madre (...) Lo explicamos: Desde la entrada en vigor de la Ley 3/2019 el pasado 3 de marzo, los hijos de mujeres asesinadas por violencia de género que no hayan cotizado tienen derecho a una prestación no contributiva de, como mínimo, 600€. El resto de huérfanos, ya sea de madre o padre, no tienen acceso a la misma pese a que la normativa insta al Gobierno...