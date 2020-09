La ruleta de la muerte de la vuelta al cole: ya no tenemos ni el derecho ni la opción de protegernos

El mensaje más repetido durante los últimos meses relativo a la covid-19 fue que los ciudadanos debíamos autoprotegernos: distancia social, no ocio, mascarilla en todas partes, lavado de manos, no reuniones sociales, saludarse con los codos y todo lo demás. Que era nuestro deber y que así, salvaríamos la vida y nuestra sociedad. Policías persiguiendo runners por los parques porque ese runner podría destruir el pais. Ciudades vacías. Gente multada por sentarse en el banco de un parque. Gente multada por dar un rodeo de 200 metros para ir al super. Gente multada por comprar “poco” en el super. Y así un sinfín de noticias parecidas.

Todo era porque había una superpandemia que nos iba a matar a todos.

Que los niños vayan al cole en plena segunda ola de covid-19 es justamente todo lo contrario a lo que nos han contado los 4 meses anteriores. ¿Ya no hay pandemia? Es una lotería mortal, si los niños se infectan y llevan la enfermedad a casa será imposible protegerse: antes de saber que el niño esté infectado ya nos habrá contagiado a toda la familia. Te habrá tocado la lotería mortal de la covid-19. Y no podemos hacer nada por evitarlo. Las autoridades están jugando a una ruleta de la muerte, a una lotería de covid-19 con las familias y lo saben, aunque logicamente, lo negarán cuando ocurra. ¿Alguien piensa que no va a pasar?

Será como han sido los últimos 6 meses, desinformación y caos y cambios constantes, estos eran los mensajes: ha muerto CON covid, no hace falta usar mascarilla porque en personas sanas no tiene efecto, hacer test PCR a personas sanas no tiene sentido, nuestra sanidad está perfectamente preparada para una pandemia , etc etc etc … Curioso que la excusa para el cambio de discurso ha sido “hay nuevas evidencias” cuando las autoridades sanitarias de Taiwan, China, Corea del Sur o Singapur desde el primer momento, desde enero, mantuvieron que si que había que hacer PCR a sanos, que si que había que usar mascarillas, que la gente se moría DE covid y no CON covid, y en suma, que parece que en a las autoridades sanitarias de Europa les molesta mucho que los asiáticos sepan mucho más que ellos de estas infecciones. Que Asia haya lidiado con SARS y MERS durante años y tenga mucha más experiencia no ha sido relevante para los engreídos europeos.

Desde principio de la pandemia las autoridades (Gobierno nacional, gobiernos autonómicos) han repetido hasta la extenuación que la mejor manera de evitar la pandemia era autoprotegerse: lavarse las manos continuamente, distancia social en cualquier ámbito de la vida cotidiana, uso obligatorio de mascarillas incluso en exterior (al contrario que la mayoría de países europeos, donde solo es obligatoria en espacios cerrados o transporte público), evitando el ocio, evitando reuniones sociales y, en resumen: evitar por cualquier medida cualquier contacto fuera de nuestro círculo familiar a menos de dos metros y siempre con mascarilla: el virus mata y la vida es la prioridad www.psoe.es/actualidad/noticias-actualidad/sanchez-mi-prioridad-seguir “La salud pública siempre es lo primero” – Pedro Sanchez .

Pues ahora no será así. Ya no podremos evitar nada. Los niños son niños y no van a dejar de estar unos encima de otros en las clases y en los recreos. Por mucho que nos cuenten de los colegios y de que hay más profesores. Estos son los mismos profesores que son incapaces de evitar casos de acoso a menores delante de sus narices www.compromisorse.com/rse/2017/10/25/crece-un-87-los-casos-de-bullying , ¿cómo van a evitar el contagio de virus? Además, ¿por qué se descarga la responsabilidad del control de la pandemia en los profesores, que no tienen ningún tipo de capacitación para ello? El colectivo de profesores además es vulnerable, muchos son muy mayores cercanos a la jubilación. Son carne de cañón y además se comerán el marrón si las cosas salen mal, que a nadie le extrañe ver a las autoridades descargando las culpas en este colectivo. Tremendamente injusto obligarles ahora a ser los policias de la covid-19 porque además, no están preparados para ello.

Atención a la afirmación que se marca la Ministra Celaá www.eldia.es/nacional/2020/08/31/celaa-castells-explican-lunes-planes/ para justificar lo que están haciendo:

"Ésta es una reflexión que he hecho mucho con colegas europeos y todos hemos estado compartiendo las mismas preocupaciones para el comienzo del curso; hoy sabemos más de la infancia y la Covid que en marzo y la evidencia científica dice que los niños no son los 'superdiseminadores' del virus como se pensaba entonces", ha indicado la ministra en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

Este es un “paper” en The Journal of Pediatrics que dice exactamente lo contrario aunque el propio articulo deja bien claro, señora ministra, que de momento TODO son hipótesis y que no está claro como de contagiosos son, pero que contagian, es seguro. Lo único que dejan claro es que son tan portadores de los virus como el resto de la población www.jpeds.com/article/S0022-3476(20)31023-4/fulltext#secsectitle0025 . Por un mínimo principio de precaución, señora ministra, no se pueden hacer esas declaraciones.

Objectives

As schools plan for re-opening, understanding the potential role children play in the coronavirus infectious disease 2019 (COVID-19) pandemic and the factors that drive severe illness in children is critical.

Conclusion

This study reveals that children may be a potential source of contagion in the SARS-CoV-2 pandemic in spite of milder disease or lack of symptoms, and immune dysregulation is implicated in severe post-infectious MIS-C.

Las autoridades tanto locales como nacionales han decidido que, a pesar de que estamos en medio de una segunda ola de la covid-19 www.rtve.es/noticias/20200826/estamos-ante-segunda-oleada-pandemia/204 , los niños deben volver al colegio, poniendo en peligro a sus familias ya que contra un niño recién infectado en el colegio con el que se convive en casa nadie se podrá proteger en los días posteriores a la infección con síntomas leves o inexistentes www.bbc.com/mundo/noticias-53946908 .

Las autoridades saben a día de hoy y sin ningún lugar a dudas que estos hechos se darán:

- Habrá brotes en colegios que se extenderán a casa de sus familias con víctimas mortales familiares y su círculo social, sean compañeros de trabajo, amigos o vecinos, contactos inevitables.

- Al contrario que durante marzo-agosto la población no puede hacer nada para defenderse: no puede no acudir a los colegios, no puede usar mascarillas FFP2 o FFP3, gafas de protección y otras medidas en su propia casa para cuidar de los niños si no saben que los niños están infectados. Si un niño se infecta, transmitirá la enfermedad a aquellos que no tengan la inmunidad innata o no tengan inmunidad adquirida www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-inmunidad-innata-vs-inmu en su propio hogar, incluyendo ancianos.

Exactamente igual que en febrero, están desoyendo a la multitud de expertos que están avisando de que es peligroso y puede conducir de nuevo a un buen número de afectados que acabará sin duda con muchos de ellos con secuelas www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-secuelas-fis y otros muchos muertos.

La excusa.

La excusa es el “derecho a la educación” y que es obligatorio la escolarización https://www.rtve.es/noticias/20200827/celaa-avisa-padres-no-quieren-llevar-hijos-clase-obligacion/2040965.shtml . No, señores políticos. Ustedes saben mejor que nadie que no hay ningún problema en tener a niños meses o hasta un año sin estudiar o de manera remota con unos contenidos mas laxos. No se va a perder nada, lo que tendrían que hacer ustedes es adaptar los contenidos futuros para estos niños que no aprendan nada en 1 o 2 años o más tiempo y que lo aprendan mas adelante.

Si hay que hacer un curso sin regalar los 200€+ por alumno que cuestan los libros a las editoriales "amigas", hagámoslo señores políticos. No pasa nada, sus amigos editores lo entenderán, seguro.

En Finlandia los niños no aprenden a leer ni matemáticas hasta los 7 años www.lr21.com.uy/placer/1267443-finalndia-ninos-no-leen-7-anos . No estudian los contenidos de aquí, solo aprenden a trabajar en equipo y a pensar de manera critica. ¿Los niños finlandeses dejan de aprender comparado con el resto de niños? No, no solo eso, si no que son los mejores del mundo www.upsocl.com/comunidad/en-finlandia-pais-con-la-mejor-educacion-del- . Los contenidos se asimilan después sin ningún problema.

No, el problema no es una generación perdida por la educación. El verdadero problema es que si los niños no van a clase, el país se queda sin remeros porque tiene que cuidar a esos niños en casa. El país se queda sin los millones de trabajadores de la privada (si, porque de momento la mayoría de lo público está cerrado, así seguirá y se hace todo en remoto www.meneame.net/m/actualidad/ninos-van-cole-no-abre-hacienda) que son los que crean la riqueza economipedia.com/definiciones/creacion-de-valor.html para que el país tire adelante. A los políticos les da igual que estudien más o menos ahora. Lo que les importa es que la máquina de crear riqueza para financiar el país a base de impuestos siga funcionando, porque lo contrario es abordar una reconversión total del estado y de la sociedad que no pueden ni siquiera imaginar, no hablemos de llevar a cabo porque eso si que esta fuera de sus capacidades.

La mala suerte que van a tener es que es inevitable que ocurra. Se van a infectar niños que lo van a llevar a sus casas y van a matar a sus mayores. Daños colaterales para que continúe la creación de riqueza que mantiene todos los privilegios de las elites economicas y políticas. Es muy posible que sean tantos que la educación se pare. Y, en ese momento vendrá el pánico de verdad, porque no hay un plan y por sus cabezas que piensan que “la pandemia durara 2 años y luego todo como antes, aquí en la poltrona a cuerpo de rey” ni siquiera existe la opción de cambiar el país y adaptarlo a un futuro con la economía destruida. Se han ido todos de vacaciones. Han cerrado el congreso. Han seguido con sus dietas, coches oficiales, comidas oficiales, gastos pagados, taxis pagados, vuelos pagados , todo a costa de deuda porque hasta hacienda está en caída libre. Y entonces lo querrán hacer todo a toda velocidad pero ya no se podrá, no habrá ni tiempo ni medios, y todos pagaremos por ello.