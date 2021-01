Romeva fija la independencia en un 80%

El dirigente de ERC, Raül Romeva, en una entrevista en Nació Digital, considera que en las próximas elecciones el independentismo debe "conseguir ese 50% que ya hemos dicho que es imprescindible, aunque no suficiente para alcanzar nuestro objetivo". "Hay que preguntarse qué falta para que los que aún no son independentistas al menos no estén en contra y no vean con hostilidad esta opción. No se puede construir la República con la mitad del país en contra", añade.