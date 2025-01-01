edición general
La RFEF aprueba la solicitud de Villarreal CF y FC Barcelona para que su partido de liga se dispute en Miami

"La Junta Directiva de la RFEF ha conocido la solicitud de Villarreal CF y FC Barcelona para celebrar el partido de la jornada 17 de Primera División en EEUU" "Tras recibir y comprobar la documentación, y después de la aprobación de la Junta Directiva, la RFEF elevará a UEFA la petición para el inicio de los trámites para la ulterior autorización por la FIFA de la disputa en el estadio 'Hard Rock Stadium' de Miami, el 20 de diciembre" explican desde la Federación Española, presidida por Rafael Louzán.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
La liga española en Miami, la Supercopa en Arabia… va bien la cosa xD
victorjba #2 victorjba
#1 La NFL en Alemania, España, Inglaterra, México, Brasil...
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Que la mierda se quiera promocionar fuera de su pueblo no implica que debamos hacer lo mismo.
victorjba #6 victorjba *
#4 Pues ya me gustaría a mi una liga donde todos los equipos contasen con el mismo dinero para gastar en la plantilla...
EsUnaPreguntaRetórica #12 EsUnaPreguntaRetórica
#6 Eso no tiene relación con esta cacicada. Estarán contentos los abonados del Villarreal...
HeilHynkel #15 HeilHynkel
#6

Como si no supieras de sobra que hay trucos para saltar el tope salarial. Y que una cosa es el tope salarial y otra el presupuesto.
victorjba #17 victorjba
#15 El de la NFL es estricto, no hay excepciones como en la NBA por ejemplo, y si algún día pillan a un equipo pagando en negro le iba a caer la del pulpo.
#6 Los americanos hace años que lo saben, esto no es deporte, es un negocio. Y por cierto, un equipo NFL tiene 8-9 partidos en casa, no 19 como aquí. Y allí tienen una cosa que aquí ni se plantea: el blackout televisivo en.wikipedia.org/wiki/NFL_television_blackout_policies
#8 Katos
#2 y tennis en wimblendon, pero no deja de ser una falacia
#9 mcfgdbbn3 *
#2: ¿Ya te puedes licuar el cerebro en España? o_o
Voy corriendo, voy a rebajarme el IQ en 35 puntos, siendo más tonto me amargaré menos por la situación en el mundo.
Deviance #5 Deviance
#1 jajajaja , lo siguiente es una novillada de vacas sagradas en India....
xD xD xD xD
Sandman #3 Sandman
Imagino que le harán un descuento a los del Villarreal, porque pagar el abono de temporada para que se lleven fuera uno de los partidos gordos...
#7 Katos
#3 imagino que los socios estarán forrados para irse a Miami a llenar el estadio.
Que el estadio esté lleno de aficionados apoyando al Barca en un partido de casa del Villarreal es para que dimita el. Presidente de la liga, pero como es su promotor
#10 mcfgdbbn3 *
#3: Ahora no sé cómo será, pero antes era típico ceder el abono a cambio de dinero para los partidos contra el Real Madrid y el FC Barcelona para pagarte el abono del resto de la temporada.

Yo personalmente no lo veo mal, aunque estaría bien gestionarlo a través del club por el tema de DNIs y tal, lo malo es que a la larga tendríamos dos abonos, uno muy caro sin partidos estrella, y otro aún más caro con esos partidos. Es decir, los clubs empezarían a contar con ese dinero y se lo quedarían para ellos.
EsUnaPreguntaRetórica #13 EsUnaPreguntaRetórica
#10 Eso lo harán cuatro gatos. De ahí a decir que es típico...
#14 mcfgdbbn3
#13: En el Real Valladolid creo que se hacía bastante.
#11 tpm1
Tebas, que se quejaba de la superliga porque iba contra los aficionados, llevándose partidos fuera.
volandero #18 volandero *
Esto significa que el FC Barcelona va a jugar 20 partidos como local y 18 como visitante.

Será el duro castigo por las décadas de sobornos al CTA y por tres años inscribiendo jugadores con palancas ficticias.

¡Pero eh! Que Tito Floren controla el fútbol español y además Tebas es madridista.
#19 diablos_maiq
Deberían aprobarla con la condición de que los clubes pagaran el traslado de todos los aficionados al estadio y su retorno :-D
#16 Pastis
Seguro que lo hacen para abaratar las subscripciones y las tarjetas de abonado.
