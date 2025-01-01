La RFEF aprueba la solicitud de Villarreal CF y FC Barcelona para que su partido de liga se dispute en Miami

"La Junta Directiva de la RFEF ha conocido la solicitud de Villarreal CF y FC Barcelona para celebrar el partido de la jornada 17 de Primera División en EEUU" "Tras recibir y comprobar la documentación, y después de la aprobación de la Junta Directiva, la RFEF elevará a UEFA la petición para el inicio de los trámites para la ulterior autorización por la FIFA de la disputa en el estadio 'Hard Rock Stadium' de Miami, el 20 de diciembre" explican desde la Federación Española, presidida por Rafael Louzán.
| etiquetas: villarreal , barcelona , miami , laliga , rfef
Que la mierda se quiera promocionar fuera de su pueblo no implica que debamos hacer lo mismo.
Como si no supieras de sobra que hay trucos para saltar el tope salarial. Y que una cosa es el tope salarial y otra el presupuesto.
#6 Los americanos hace años que lo saben, esto no es deporte, es un negocio. Y por cierto, un equipo NFL tiene 8-9 partidos en casa, no 19 como aquí. Y allí tienen una cosa que aquí ni se plantea: el blackout televisivo en.wikipedia.org/wiki/NFL_television_blackout_policies
Voy corriendo, voy a rebajarme el IQ en 35 puntos, siendo más tonto me amargaré menos por la situación en el mundo.
Que el estadio esté lleno de aficionados apoyando al Barca en un partido de casa del Villarreal es para que dimita el. Presidente de la liga, pero como es su promotor
Yo personalmente no lo veo mal, aunque estaría bien gestionarlo a través del club por el tema de DNIs y tal, lo malo es que a la larga tendríamos dos abonos, uno muy caro sin partidos estrella, y otro aún más caro con esos partidos. Es decir, los clubs empezarían a contar con ese dinero y se lo quedarían para ellos.
Será el duro castigo por las décadas de sobornos al CTA y por tres años inscribiendo jugadores con palancas ficticias.
¡Pero eh! Que Tito Floren controla el fútbol español y además Tebas es madridista.