La RFEF aprueba la solicitud de Villarreal CF y FC Barcelona para que su partido de liga se dispute en Miami

"La Junta Directiva de la RFEF ha conocido la solicitud de Villarreal CF y FC Barcelona para celebrar el partido de la jornada 17 de Primera División en EEUU" "Tras recibir y comprobar la documentación, y después de la aprobación de la Junta Directiva, la RFEF elevará a UEFA la petición para el inicio de los trámites para la ulterior autorización por la FIFA de la disputa en el estadio 'Hard Rock Stadium' de Miami, el 20 de diciembre" explican desde la Federación Española, presidida por Rafael Louzán.