Revuelo por un examen de la UNED: ¿Es lo ocurrido en Cataluña un golpe de Estado?

Lo que probablemente no se esperaban los estudiantes de este grado que se examinaban de la asignatura de Violencia Política este jueves por la mañana era que el referéndum de Cataluña aparecía también en su examen. Los alumnos de la UNED han tenido que contestar a la siguiente pregunta: "Desde un punto de vista académico, ¿puede considerarse lo ocurrido en Cataluña el otoño pasado como un golpe de Estado?". Y, obviamente, no valía contestar con un "Sí" o un "No" como si fuera un test. La interrogación iba acompañada de un "Razone su respuesta".