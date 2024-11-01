La revolución de Asturias de octubre de 1934

El día cinco de octubre, la UGT declaró la huelga general y Alejandro Lerroux reaccionó proclamando el estado de guerra. La insurrección obrera ocurrida en Asturias en octubre del año 1934, formaba parte de la Huelga general revolucionaria organizada por el PSOE en todo el país y que es, conocida con el nombre de la revolución de octubre del año 1934. Sin embargo, solo relevancia en Asturias, debido fundamentalmente a que la CNT sí formaba parte en la Alianza Obrera propuesta por los socialistas de la UGT y el PSOE.