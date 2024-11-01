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La revelación y defensa de una base secreta israelí en el desierto occidental de Irak ha desatado una profunda crisis política y de seguridad [eng]

La revelación y defensa de una base secreta israelí en el desierto occidental de Irak ha desatado una profunda crisis política y de seguridad [eng]

Un pastor local detectó actividad inusual de helicópteros a principios de marzo en el desierto y alertó de inmediato a las autoridades. Tras la alerta, la Comandancia de Operaciones de Karbala envió patrullas en Humvees a investigar el área. Las fuerzas israelíes lanzaron bombardeos de protección que resultaron en un soldado iraquí muerto y dos heridos. La base sirvió como un Punto Avanzado de Abastecimiento y Reabastecimiento (FAARP) para la Fuerza Aérea de Israel en su guerra contra Irán. La instalación se levantó con sin conocimiento ...

| etiquetas: geoestrategia , guerra , invasión , militar , información
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1 comentarios
11 2 0 K 183 actualidad
#1 CuiProdestHocBellum
El gobierno de Irak es un títere de USA... Sátrapas como al que han puesto en Siria. Por eso hacen lo que hacen en la mayor impunidad USA e Israel en la zona.
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menéame