La revelación y defensa de una base secreta israelí en el desierto occidental de Irak ha desatado una profunda crisis política y de seguridad [eng]

Un pastor local detectó actividad inusual de helicópteros a principios de marzo en el desierto y alertó de inmediato a las autoridades. Tras la alerta, la Comandancia de Operaciones de Karbala envió patrullas en Humvees a investigar el área. Las fuerzas israelíes lanzaron bombardeos de protección que resultaron en un soldado iraquí muerto y dos heridos. La base sirvió como un Punto Avanzado de Abastecimiento y Reabastecimiento (FAARP) para la Fuerza Aérea de Israel en su guerra contra Irán. La instalación se levantó con sin conocimiento ...