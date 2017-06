Retrato de Rafa Hernando, el desprecio y sus complejos

El desprecio a Montero solo revela los complejos de un pobre hombre que se sabe inferior en su oratoria a la capacidad de su contrincante y no puede soportarlo. Su comentario es delator de lo que no es capaz de asumir, es peor que Irene Montero, es muy inferior en sus capacidades a una mujer de 29 años. El ego dolido del machito español. Su porte de falangista de los 40, de cadenero de Fuerza Nueva de la transición, no es capaz de soportar tamaña humillación.