Hace una semana, lancé una petición de ayuda a través de menéame, en este hilo (www.meneame.net/m/Ayúdame/esto-no-estaba-previsto). Tengo que decir que la respuesta fue muy positiva y que llevo prácticamente una semana respondiendo privados y correos, dando las gracias a mucha gente por la ayuda que me han prestado de diversas formas. Todavía tengo que poner un poco de orden tanto en mis sentimientos como en toda la información que he recibido pero, a día de hoy, puedo decir que el futuro ya no es tan oscuro como hace una semana. Una vez más, gracias a todo el mundo.

Pero hoy escribo por otra razón. Dentro de ese hilo hubo un comentario que me dejó un poco sorprendido, porque hacía referencia a algo a lo que yo no le daba mucha importancia: los cuentos que escribo de vez en cuando. Este es el comentario www.meneame.net/m/Ayúdame/c/22931449

El caso es que ese comentario tuvo buena acogida y generó un montón de privados de gente preguntándome que por qué no me decidía a poner mis cuentos en Amazon. Decidí que sí, que iba a probar y me puse a maquetarlos de nuevo, incluyendo algunos que he escrito en los últimos tiempos y que no estaban en la primera recopilación que había hecho. Encontré que aunque había bastantes cuentos a mí no me parecían suficientes o tal vez me parecían aburridos porque los había escrito hace bastante tiempo y ya los conocía demasiado bien.

Y entonces vino la idea. El reto de los 30 cuentos. Os explico en qué consiste:

Si os parece interesante, podéis poner en los comentarios vuestras ideas, sugerencias o encargos para que yo escriba un cuento. Puede ser una frase de inicio, o de final, o una situación concreta que tiene que aparecer en algún punto del relato. Puede ser un tema a tratar o simplemente una condición respecto a qué personajes tienen que aparecer o en qué momento histórico. Yo qué sé, podéis poner las condiciones que os apetezca. A partir de ahí, yo voy a intentar escribir un relato diario (no muy largo) durante todo el mes de noviembre hasta llegar a 30.

Iré publicando los relatos cada día en menéame y al final añadiré los cuentos que salgan (que no sé si llegarán a 30) al libro que subiré a Amazon, en un capítulo especial titulado “El reto de los 30 cuentos”. Si alguno de vosotros lo desea, cada relato podrá ir dedicado al autor o autora de la sugerencia que le dio origen, sea con vuestro nick o con vuestro nombre completo.

¿Qué os parece? ¿Jugamos?