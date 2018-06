Retiran a un padre la tutela de once de sus treinta hijos

La Junta de Andalucía ha asumido la tutela de once de los treinta hijos de un vecino de la localidad granadina de Marchal que supuestamente no los atendía de forma adecuada. Esta actuación ha contando con la Fiscalía de Menores y la Guardia Civil, que ha atendido el requerimiento del Ministerio Público para que los trabajadores de los Servicios Sociales no tuvieran problemas al recoger a los menores en colegios de Marchal y de la localidad vecina de Guadix.